PFVS

Puffverse is a Disney-like dreamland of the 3D metaverse that aims to connect virtuality in Web 3 and reality in Web 2, with more than just a fun Party Game and a Cloud Gaming Platform.

নামPFVS

র‍্যাঙ্কNo.

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0

সার্কুলেশন সরবরাহ116,600,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.1166%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ,

সর্বনিম্ন প্রাইস,

পাবলিক ব্লকচেইনRONIN

ভূমিকাPuffverse is a Disney-like dreamland of the 3D metaverse that aims to connect virtuality in Web 3 and reality in Web 2, with more than just a fun Party Game and a Cloud Gaming Platform.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

