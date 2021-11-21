PEOPLE

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

নামPEOPLE

র‍্যাঙ্কNo.378

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.88%

সার্কুলেশন সরবরাহ5,060,137,334.7

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই5,060,137,334.7

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.1851931054831471,2021-12-23

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000709875438770561,2021-11-21

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

