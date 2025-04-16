PAWS

PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community.

নামPAWS

র‍্যাঙ্কNo.1834

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ53,061,576,997.62389

সর্বোচ্চ সরবরাহ100,000,000,000

মোট সাপ্লাই53,061,576,997.62389

সার্কুলেশন রেট0.5306%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.000363123480094083,2025-04-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000033836250561116,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

