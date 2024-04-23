OSAK

Bringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

নামOSAK

র‍্যাঙ্কNo.295

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ750,869,738,630,302

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000,000,000

মোট সাপ্লাই761,459,789,745,212

সার্কুলেশন রেট0.7508%

ইস্যু্র তারিখ2024-04-23 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.000000434739531381,2024-04-08

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000000000230262745,2023-04-23

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাBringing the original rules of Shiba Inu back, OSAKA PROTOCOL was created to follow the vision of legendary Ryoshi by bringing back true decentralization to teh people.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

