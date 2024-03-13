ORAIX

Developed by Oraichain, OraiDEX is a CosmWasm smart contract-based decentralized exchange with multi-chain interoperability & optimal speed.

নামORAIX

র‍্যাঙ্কNo.4251

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই749,999,979

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.028253668568414346,2024-03-13

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000990202693752784,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনORAI

ভূমিকাDeveloped by Oraichain, OraiDEX is a CosmWasm smart contract-based decentralized exchange with multi-chain interoperability & optimal speed.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

OraiDEX
