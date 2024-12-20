ODOS

Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

নামODOS

র‍্যাঙ্কNo.1168

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.28%

সার্কুলেশন সরবরাহ2,066,650,100.40669

সর্বোচ্চ সরবরাহ10,000,000,000

মোট সাপ্লাই10,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.2066%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.05164009642882959,2024-12-20

সর্বনিম্ন প্রাইস0.002358350385359093,2024-12-20

পাবলিক ব্লকচেইনBASE

ভূমিকাOdos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

