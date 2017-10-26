NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

নামNULS

র‍্যাঙ্কNo.1811

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.26%

সার্কুলেশন সরবরাহ113,519,485.0805276

সর্বোচ্চ সরবরাহ210,000,000

মোট সাপ্লাই132,662,126.35887875

সার্কুলেশন রেট0.5405%

ইস্যু্র তারিখ2017-10-26 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0.098 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ8.54049015045166,2018-01-10

সর্বনিম্ন প্রাইস0.01324560246211443,2025-06-24

পাবলিক ব্লকচেইনNULS

ভূমিকাNULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_source

