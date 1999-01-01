NOI

NOI exchange is creating the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center that will handle both service and sales. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers.

নামNOI

র‍্যাঙ্কNo.

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0

সার্কুলেশন সরবরাহ--

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই2,500,000,000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ,

সর্বনিম্ন প্রাইস,

পাবলিক ব্লকচেইনOP

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...