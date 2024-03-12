NIBI

Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

নামNIBI

র‍্যাঙ্কNo.1261

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.09%

সার্কুলেশন সরবরাহ762,287,222.586836

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,500,000,000

মোট সাপ্লাই969,218,371.8122656

সার্কুলেশন রেট0.5081%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.9738086940154845,2024-03-12

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00835135941009936,2025-08-14

পাবলিক ব্লকচেইনNIBI

ভূমিকাNibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development.

