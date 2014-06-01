NEO

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

নামNEO

র‍্যাঙ্কNo.124

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)220.01%

সার্কুলেশন সরবরাহ70,538,831

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই100,000,000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ2014-06-01 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0.159 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ196.85299682617188,2018-01-15

সর্বনিম্ন প্রাইস0.07228679955005646,2016-10-21

পাবলিক ব্লকচেইনNONE

