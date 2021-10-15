NAKA

Nakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

নামNAKA

র‍্যাঙ্কNo.694

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)8,08%

সার্কুলেশন সরবরাহ105 763 651,99999112

সর্বোচ্চ সরবরাহ180 000 000

মোট সাপ্লাই180 000 000

সার্কুলেশন রেট0.5875%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ7.00098225266129,2021-10-15

সর্বনিম্ন প্রাইস0,2021-10-15

পাবলিক ব্লকচেইনMATIC

ভূমিকাNakamoto Games offers gamers worldwide the opportunity to participate in countless blockchain-based games and generate a sustainable and sizable income.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

