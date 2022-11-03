MYTH

Mythos aims to democratize the gaming world and allow for players and creators to participate in the value chain. It is grounded in the support of multi-chain ecosystems, unified marketplaces, decentralized financial systems, decentralized governance mechanisms and multi-token game economies.

নামMYTH

র‍্যাঙ্কNo.481

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.04%

সার্কুলেশন সরবরাহ855,885,424.17

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.8558%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.993326663167192,2022-11-03

সর্বনিম্ন প্রাইস0.07061986935699995,2025-08-20

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

