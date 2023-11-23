MORRA

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

সার্কুলেশন সরবরাহ409,238,550.38478863

সর্বোচ্চ সরবরাহ500,000,000

মোট সাপ্লাই500,000,000

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.03978371917878591,2024-03-12

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000178049391179794,2023-11-23

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকা$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

