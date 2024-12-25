MOCA

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

নামMOCA

র‍্যাঙ্কNo.177

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.59%

সার্কুলেশন সরবরাহ3,625,086,418.0825

সর্বোচ্চ সরবরাহ8,888,888,888

মোট সাপ্লাই8,888,888,888

সার্কুলেশন রেট0.4078%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.4914401125466104,2024-12-25

সর্বনিম্ন প্রাইস0.06047180011608889,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনETH

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse's interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

