MLC

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

নামMLC

র‍্যাঙ্কNo.894

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.37%

সার্কুলেশন সরবরাহ72,178,751.15999997

সর্বোচ্চ সরবরাহ229,999,998

মোট সাপ্লাই229,999,998

সার্কুলেশন রেট0.3138%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.9810564877928539,2024-12-17

সর্বনিম্ন প্রাইস0.07323672467418013,2024-11-09

পাবলিক ব্লকচেইনMATIC

ভূমিকাMy Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

