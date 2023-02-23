MCOIN

MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.

নামMCOIN

র‍্যাঙ্কNo.1066

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.23%

সার্কুলেশন সরবরাহ177,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ500,000,000

মোট সাপ্লাই500,000,000

সার্কুলেশন রেট0.354%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ40.36127143566686,2023-02-23

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000084571521226012,2023-02-23

পাবলিক ব্লকচেইনMCOIN

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

