MAD

$MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement !

নামMAD

র‍্যাঙ্কNo.1646

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ999,978,113,474

সর্বোচ্চ সরবরাহ999,999,990,898

মোট সাপ্লাই999,978,113,474

সার্কুলেশন রেট0.9999%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.000073735020250762,2024-11-22

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000000681688041872,2024-07-13

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকা$MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement !

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...