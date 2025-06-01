LOUD

Loud is an experiment that explores perpetual incentives for social engagement. The core idea: what happens when you reward people for talking about a coin, forever? Every week, trading volume generates swap fees that get distributed to the top contributors of Loud's mindshare - creating a sustainable cycle of engagement and rewards.

নামLOUD

র‍্যাঙ্কNo.3919

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই999,999,965.41

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.017265838326562345,2025-06-01

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000216940951111432,2025-08-18

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

