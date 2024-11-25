LKY

Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

নামLKY

র‍্যাঙ্কNo.1701

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.95%

সার্কুলেশন সরবরাহ12,070,868

সর্বোচ্চ সরবরাহ20,000,000

মোট সাপ্লাই12,070,868

সার্কুলেশন রেট0.6035%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ17.01555375778228,2024-11-25

সর্বনিম্ন প্রাইস0.1451754168803282,2025-03-10

পাবলিক ব্লকচেইনLUCKYCOIN

ভূমিকাLuckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

