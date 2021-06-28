KISHU

Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project.

নামKISHU

র‍্যাঙ্কNo.1374

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ93,136,097,121,133,940

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000,000,000,000

মোট সাপ্লাই96,702,938,412,730,850

সার্কুলেশন রেট0.0931%

ইস্যু্র তারিখ2021-06-28 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.00000002,2021-05-14

সর্বনিম্ন প্রাইস0,2021-05-07

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

MEXC হল ক্রিপ্টো পরিচালনা করার আপনার সবচেয়ে সহজ উপায় ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং আয়ের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। Bitcoin BTC, Ethereum ETH এবং 3,000 এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
