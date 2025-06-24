JEETS

$JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer.

নামJEETS

র‍্যাঙ্কNo.1760

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.04%

সার্কুলেশন সরবরাহ999,990,748.260046

সর্বোচ্চ সরবরাহ999,997,498.3

মোট সাপ্লাই999,990,748.260046

সার্কুলেশন রেট0.9999%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.003589765693838434,2025-07-18

সর্বনিম্ন প্রাইস0.001265723808883623,2025-06-24

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

$JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous "jeet" —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn't just a meme — it's a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

Loading...