ISLAND

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

নামISLAND

র‍্যাঙ্কNo.1835

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.36%

সার্কুলেশন সরবরাহ151,652,809.662057

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই936,654,752.662057

সার্কুলেশন রেট0.1516%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.2917950312440039,2024-12-17

সর্বনিম্ন প্রাইস0.009059406634082372,2025-07-02

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাNifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

ডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...