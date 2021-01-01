INV

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

নামINV

র‍্যাঙ্কNo.733

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)31.09%

সার্কুলেশন সরবরাহ707,236.88265647

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই719,000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ2021-01-01 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1788.53511267,2021-03-17

সর্বনিম্ন প্রাইস20.738103277153993,2024-10-11

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাInverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

INV/USDT
Inverse DAO
----
--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (INV)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
