ICPX

Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.

নামICPX

র‍্যাঙ্কNo.5032

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ500,000,000

মোট সাপ্লাই261,015,290.49

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ2.0308218890089247,2024-12-23

সর্বনিম্ন প্রাইস0.9098292302059229,2025-08-06

পাবলিক ব্লকচেইনAVAX_CCHAIN

ভূমিকাIcrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

