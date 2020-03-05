HNS

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

নামHNS

র‍্যাঙ্কNo.1369

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.01%

সার্কুলেশন সরবরাহ673,757,342.874817

সর্বোচ্চ সরবরাহ2,040,000,000

মোট সাপ্লাই2,040,000,000

সার্কুলেশন রেট0.3302%

ইস্যু্র তারিখ2020-03-05 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.85278518,2021-05-05

সর্বনিম্ন প্রাইস0.005236327072680755,2025-04-08

পাবলিক ব্লকচেইনHNS

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

