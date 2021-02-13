HEGIC

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

নামHEGIC

র‍্যাঙ্কNo.602

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ703,727,349.1958504

সর্বোচ্চ সরবরাহ3,012,009,888

মোট সাপ্লাই3,012,009,888

সার্কুলেশন রেট0.2336%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.64228275,2021-02-13

সর্বনিম্ন প্রাইস0.004946527298549685,2022-05-12

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাHegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_source

Loading...