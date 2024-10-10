GOAT

Goatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

নামGOAT

র‍্যাঙ্কNo.388

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1,96%

সার্কুলেশন সরবরাহ999 991 936,406184

সর্বোচ্চ সরবরাহ1 000 000 000

মোট সাপ্লাই999 991 936,406184

সার্কুলেশন রেট0.9999%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.3555157811784044,2024-11-17

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000019502896664627,2024-10-10

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাGoatseus Maximus is a meme coin on the Solana chain.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

