GET is designed to be a token that moves along with the evolution of entertainment, based on the core ideas of Web3. The characteristics of Web3, such as democratization of decision-making and immediacy of value distribution, have an extremely high affinity with the set of use cases provided by GET.

নামGET

র‍্যাঙ্কNo.4905

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ10,000,000,000

মোট সাপ্লাই10,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.013155838322735681,2025-06-13

সর্বনিম্ন প্রাইস0.004797037399451781,2025-07-25

পাবলিক ব্লকচেইনADA

GET is designed to be a token that moves along with the evolution of entertainment, based on the core ideas of Web3. The characteristics of Web3, such as democratization of decision-making and immediacy of value distribution, have an extremely high affinity with the set of use cases provided by GET.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

