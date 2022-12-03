FNCY

FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of.

নামFNCY

র‍্যাঙ্কNo.1551

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,127,932,902.9142075

সর্বোচ্চ সরবরাহ2,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,142,932,902.9142075

সার্কুলেশন রেট0.5639%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.10729874606729983,2022-12-03

সর্বনিম্ন প্রাইস0.001260556901762016,2025-07-29

পাবলিক ব্লকচেইনFNCY

Loading...