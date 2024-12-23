FLORK

Flork is an AI agent that farms liquidity pools.

নামFLORK

র‍্যাঙ্কNo.2334

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.10%

সার্কুলেশন সরবরাহ938,723,169.81

সর্বোচ্চ সরবরাহ938,732,596

মোট সাপ্লাই938,723,169.81

সার্কুলেশন রেট0.9999%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.03919585465890742,2025-01-07

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000384837561854987,2024-12-23

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাFlork is an AI agent that farms liquidity pools.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

ডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

