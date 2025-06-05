EGL1

নামEGL1

র‍্যাঙ্কNo.444

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)7.69%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,000,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট1%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.1246879852680781,2025-07-19

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000009441497640997,2025-06-05

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকা

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

