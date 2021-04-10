DPR

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

নামDPR

র‍্যাঙ্কNo.2118

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ3,167,518,085.44816

সর্বোচ্চ সরবরাহ10,000,000,000

মোট সাপ্লাই9,967,141,302.00769

সার্কুলেশন রেট0.3167%

ইস্যু্র তারিখ2021-04-10 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.33995451,2021-04-13

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000172676790509784,2025-08-05

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাDeeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

