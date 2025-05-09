DOOD

Introducing $DOOD, the official token of Doodles. The creative revolution is here.

নামDOOD

র‍্যাঙ্কNo.814

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.06%

সার্কুলেশন সরবরাহ7,800,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ10,000,000,000

মোট সাপ্লাই10,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.78%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.013144909561478364,2025-05-09

সর্বনিম্ন প্রাইস0.002041684337541586,2025-06-22

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাIntroducing $DOOD, the official token of Doodles. The creative revolution is here.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

