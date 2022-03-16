CULTDAO

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

নামCULTDAO

র‍্যাঙ্কNo.891

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ4,318,690,730,920

সর্বোচ্চ সরবরাহ6,666,666,666,666

মোট সাপ্লাই4,957,113,505,372

সার্কুলেশন রেট0.6478%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.00007365994530623,2022-04-02

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000000148125207036,2022-03-16

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

