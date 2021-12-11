CLY

Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

নামCLY

র‍্যাঙ্কNo.1355

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.10%

সার্কুলেশন সরবরাহ112,705,177.43872194

সর্বোচ্চ সরবরাহ150,000,000

মোট সাপ্লাই150,000,000

সার্কুলেশন রেট0.7513%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ2.9339473376656446,2021-12-11

সর্বনিম্ন প্রাইস0.0334724828286524,2023-01-01

পাবলিক ব্লকচেইনAVAX_CCHAIN

ভূমিকাColony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

