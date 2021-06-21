BZZ

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

নামBZZ

র‍্যাঙ্কNo.1088

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.45%

সার্কুলেশন সরবরাহ52,600,660.90444622

সর্বোচ্চ সরবরাহ63,149,437

মোট সাপ্লাই63,149,437

সার্কুলেশন রেট0.8329%

ইস্যু্র তারিখ2021-06-21 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ59.64320391,2021-06-21

সর্বনিম্ন প্রাইস0.12197999757777185,2025-03-13

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

