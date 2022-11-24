BZR

Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy.

নামBZR

র‍্যাঙ্কNo.3566

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ555,555,555.5555556

মোট সাপ্লাই555,555,555

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ59.32241864458968,2025-08-09

সর্বনিম্ন প্রাইস0.4699371577628876,2022-11-24

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

