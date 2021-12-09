BXX

BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“

নামBXX

র‍্যাঙ্কNo.1155

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.01%

সার্কুলেশন সরবরাহ191,318,150

সর্বোচ্চ সরবরাহ250,000,000

মোট সাপ্লাই250,000,000

সার্কুলেশন রেট0.7652%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.3138997132673967,2021-12-09

সর্বনিম্ন প্রাইস0.006184521157889584,2023-08-08

পাবলিক ব্লকচেইনETH

ভূমিকাBXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...