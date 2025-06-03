BUN

The BUN token is the foundational asset and DAO governance token of the Burrito Wallet ecosystem. Designed to deliver seamless value exchange, BUN powers a broad range of utilities across integrated services, partners, and platforms. It acts as the connective tissue between users, decentralized applications (dApps), and the broader Web3 landscape, driving collaboration, incentivized engagement, and long-term ecosystem sustainability.

নামBUN

র‍্যাঙ্কNo.5704

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,000,000,000

মোট সাপ্লাই1,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.00301676607760159,2025-06-03

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000459053413568236,2025-07-20

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

ডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...