Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

নামBOSON

র‍্যাঙ্কNo.1049

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.34%

সার্কুলেশন সরবরাহ148,035,987.9901309

সর্বোচ্চ সরবরাহ200,000,000

মোট সাপ্লাই200,000,000

সার্কুলেশন রেট0.7401%

ইস্যু্র তারিখ2021-04-08 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ6.92578088,2021-04-09

সর্বনিম্ন প্রাইস0.07577496139853153,2025-07-09

পাবলিক ব্লকচেইনETH

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol's vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

