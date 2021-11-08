BOO

SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service.

নামBOO

র‍্যাঙ্কNo.1523

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.62%

সার্কুলেশন সরবরাহ9,390,930.32215674

সর্বোচ্চ সরবরাহ13,666,000

মোট সাপ্লাই9,390,930.32215674

সার্কুলেশন রেট0.6871%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ39.99008268429096,2021-11-08

সর্বনিম্ন প্রাইস0.250611104420171,2025-04-06

পাবলিক ব্লকচেইনSONIC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

