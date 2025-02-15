BNBXBT

An AI agent on the BSC chain, similar to $AIXBT.

নামBNBXBT

র‍্যাঙ্কNo.1912

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,07%

সার্কুলেশন সরবরাহ1 000 000 000

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই1 000 000 000

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.019146370537728507,2025-02-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000085558656081416,2025-02-15

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাAn AI agent on the BSC chain, similar to $AIXBT.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

