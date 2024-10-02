BITBOARD

BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist.

নামBITBOARD

র‍্যাঙ্কNo.1547

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.00%

সার্কুলেশন সরবরাহ4,404,938,066.35

সর্বোচ্চ সরবরাহ8,100,000,000

মোট সাপ্লাই8,100,000,000

সার্কুলেশন রেট0.5438%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.24511047071194392,2024-10-02

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000066883793567678,2025-03-13

পাবলিক ব্লকচেইনMATIC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

ডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

