BELLS

Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful.

নামBELLS

র‍্যাঙ্কNo.1141

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.10%

সার্কুলেশন সরবরাহ60,957,639

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই60,957,639

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.887809227909312,2024-11-12

সর্বনিম্ন প্রাইস0.14119229337033853,2025-03-11

পাবলিক ব্লকচেইনBELLS

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

