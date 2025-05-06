B2

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

নামB2

র‍্যাঙ্কNo.954

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)28.34%

সার্কুলেশন সরবরাহ46,900,245

সর্বোচ্চ সরবরাহ210,000,000

মোট সাপ্লাই210,000,000

সার্কুলেশন রেট0.2233%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.775982192516107,2025-05-06

সর্বনিম্ন প্রাইস0.3168599590333596,2025-06-14

পাবলিক ব্লকচেইনBSQUARED

ভূমিকাB² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

B2/USDC
BSquared Network
----
--
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (B2)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDC)
--
