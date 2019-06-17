ALGO

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

নামALGO

র‍্যাঙ্কNo.46

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0005%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.28%

সার্কুলেশন সরবরাহ8,716,340,536.3853

সর্বোচ্চ সরবরাহ10,000,000,000

মোট সাপ্লাই10,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.8716%

ইস্যু্র তারিখ2019-06-17 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0.05 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ3.28017860614,2019-06-21

সর্বনিম্ন প্রাইস0.08761089660746404,2023-09-11

পাবলিক ব্লকচেইনALGO

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

MEXC হল ক্রিপ্টো পরিচালনা করার আপনার সবচেয়ে সহজ উপায় ক্রিপ্টো কেনা, ট্রেডিং এবং আয়ের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জটিকে এক্সপ্লোর করুন। Bitcoin BTC, Ethereum ETH এবং 3,000 এর বেশি অল্টকয়েন ট্রেড করুন।
