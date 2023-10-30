AIT

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

নামAIT

র‍্যাঙ্কNo.2661

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.65%

সার্কুলেশন সরবরাহ201,885

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই834,543

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ30.417308906106708,2023-10-30

সর্বনিম্ন প্রাইস0.7373988825170275,2025-07-07

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

