AI16Z

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

নামAI16Z

র‍্যাঙ্কNo.301

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)3.52%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,099,998,001.0844953

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,099,999,958.01

মোট সাপ্লাই1,099,998,001.0844953

সার্কুলেশন রেট0.9999%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ2.479160142705961,2025-01-02

সর্বনিম্ন প্রাইস0.001725457772544541,2024-10-25

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

