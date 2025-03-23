AGNT

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

নামAGNT

র‍্যাঙ্কNo.8448

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ1 000 000 000

মোট সাপ্লাই1 000 000 000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.0204407079781192,2025-03-23

সর্বনিম্ন প্রাইস0.000801109477813986,2025-06-30

পাবলিক ব্লকচেইনBASE

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

