MEXC DEX+ পরিষেবা চুক্তি
শেষ আপডেট: জানুয়ারি 31, 2025
A) এই DEX পরিষেবা চুক্তিটি (“Agreement”) আপনার (“আপনি”, “আপনার” বা “ইউজার”) এবং MEXC গ্লোবালের (“আমরা”, “আমাদের”, বা “MEXC”) মধ্যে একটি চুক্তি। এটি আপনার MEXC এর DEX পণ্য (এরপর থেকে 'DEX' হিসেবে উল্লেখিত) এবং mexc.com বা আমাদের সহযোগী ওয়েবসাইট, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন (সম্মিলিতভাবে 'প্ল্যাটফর্ম') এর মাধ্যমে সম্পর্কিত ট্রেডিং পরিষেবাগুলি ব্যবহারের শর্তাবলী নির্ধারণ করে।
এই চুক্তির শর্তাবলী ইউজারের চুক্তি, গোপনীয়তা নীতি, রিস্ক ডিসক্লোজার বা MEXC এর DEX পণ্য বা সম্পর্কিত ট্রেডিং পরিষেবাগুলির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য চুক্তি বা প্রকাশনার পরিপূরক, যা MEXC সময়ে সময়ে প্রকাশ করতে পারে (সম্মিলিতভাবে, "আইনি ডকুমেন্ট")। যদি এই চুক্তির শর্তাবলী আইনি ডকুমেন্টের থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে এই চুক্তির শর্তাবলী প্রাধান্য পাবে। আমাদের DEX পণ্য এবং সম্পর্কিত পরিষেবাগুলি ব্যবহার করার আগে, আপনাকে এই চুক্তি এবং আইনি ডকুমেন্টগুলি সাবধানে পড়া উচিত।
C) আপনার MEXC এর DEX পণ্য এবং সম্পর্কিত ট্রেডিং পরিষেবাগুলি ("সার্ভিস" বা "পরিষেবাগুলি") ব্যবহার করার মধ্যমে, আপনি এই চুক্তি এবং আইনি ডকুমেন্টে নির্ধারিত শর্তাবলী (আমাদের দ্বারা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হতে পারে এমন কোনও সংশোধন সহ) পড়েছেন, সম্মত হয়েছেন এবং সম্পূর্ণরূপে বুঝেছেন বলে বিবেচনা করা হবে। আপনি যদি এই চুক্তিতে বা আইনি ডকুমেন্টে নির্ধারিত কোনও শর্তাবলীতে সম্মত না হন, তবে আপনাকে অবিলম্বে পরিষেবাগুলির ব্যবহার বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরিষেবাগুলি ব্যবহার চালিয়ে গেলে, আপনি এই চুক্তি এবং আইনি ডকুমেন্টে নির্ধারিত শর্তাবলীতে সম্পূর্ণভাবে এবং নিঃশর্তভাবে সম্মত হয়েছেন বলে বিবেচনা করা হবে।
D) অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে নির্দিষ্ট আইনি অঞ্চলে বসবাসকারী কিছু ইউজার পরিষেবাটি অ্যাক্সেস করতে পারবেন না, যেসব অঞ্চলের মধ্যে উত্তর কোরিয়া, কিউবা, সুদান, সিরিয়া, ইরান, মেইনল্যান্ড চায়না, সিঙ্গাপুর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, হংকং, ইউক্রেনের রাশিয়ান-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলো (বর্তমানে ক্রিমিয়া, ডনেৎস্ক এবং লুহানস্ক অঞ্চল সহ) এবং কানাডা (সব মিলিয়ে 'নিষিদ্ধ দেশ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। উপরের তালিকাটি সম্পূর্ণ নয় এবং MEXC দ্বারা আপনাকে পূর্ব নোটিশ প্রদান করা ছাড়াই পরিবর্তন করা হতে পারে।
A) পরিষেবাগুলিতে এগ্রিগেটর রয়েছে যা আপনাকে বিভিন্ন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কের (“থার্ড পার্টি ব্লকচেইন”) মাধ্যমে নির্দিষ্ট ডিজিটাল অ্যাসেট সোয়াপ করতে দেয়। পরিষেবাগুলি সম্পাদন করার সময়, MEXC একটি তথ্য প্রদর্শন প্ল্যাটফর্ম এবং আপনার দ্বারা যথাযথ নির্দেশিত হওয়ার পর সেল বা বাই অর্ডার (একটি 'অর্ডার') প্রদানকারী এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে। তবে, MEXC উক্ত অর্ডারগুলি সম্পূর্ণ করার কোনও নিশ্চয়তা দেয় না এবং আমরা নিশ্চয়তা দিই না যে এই ধরনের কোনও অর্ডার সময়মতো প্লেস করা হবে।
B) ডিজিটাল ওয়ালেটে ব্লকচেইন টেকনোলোজির বিভিন্ন ডিসেন্ট্রালাইজড বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। এই ডিসেন্ট্রালাইজড পরিষেবাগুলি ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে ভিন্নভাবে কাজ করে। আপনি বুঝতে পারছেন এবং স্বীকার করছেন যে MEXC আপনার ব্যক্তিগত কী এবং সিড ফ্রেজ সংরক্ষণের জন্য দায়ী নয়। আপনার ব্যক্তিগত কী এবং মেমোনিক ফ্রেজ যথাযথভাবে অনুমোদিত তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। আপনি আরও সম্মত হচ্ছেন এবং বুঝতে পারছেন যে আপনার MEXC অ্যাকাউন্ট এবং পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তা এবং সুরক্ষা বজায় রাখা শুধুমাত্র আপনার দায়িত্ব এবং আপনার MEXC অ্যাকাউন্টে পরিচালিত সকল কর্মকাণ্ড (তথ্য প্রকাশ, তথ্য মুক্তি, সম্মতির জন্য বা বিভিন্ন নিয়মের চুক্তি জমা দেওয়ার জন্য অনলাইনে ক্লিক করা , চুক্তির অনলাইন নবায়ন বা ক্রয় পরিষেবা ইত্যাদি সহ, কিন্তু এতেই সীমাবদ্ধ নয়) এর জন্য আপনিই দায়ী থাকবেন। আপনার অ্যাকাউন্ট এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে করা সকল কার্যক্রম এবং বিবৃতির জন্য আপনি সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা গ্রহণ করছেন।
C) আপনি MEXC DEX+ পরিষেবা ব্যবহার করার জন্য আপনার ব্যক্তিগত ডিজিটাল ওয়ালেট লিঙ্ক করতে পারেন। এই ধরনের ক্ষেত্রে, প্রাইভেট কী এবং মেমোনিক ফ্রেইজ সম্পূর্ণরূপে আপনার দায়িত্বে তৈরি ও সংরক্ষিত হয়। MEXC বা কোনো অনুমোদিত তৃতীয়-পক্ষের সেবা প্রদানকারীর আপনার ওয়ালেটে অ্যাক্সেস নেই। আপনার অনুমোদন বা অনুমতির বিষয় নির্বিশেষে, আপনার ওয়ালেটের সঙ্গে জড়িত সব লেনদেনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার। এর ফলে যে কোনো পরিণতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ভার আপনাকেই নিতে হবে।
D) আমাদের পরিষেবাগুলোর ফিচার্ড লিস্টিংসে যে ডিজিটাল অ্যাসেটগুলো প্রদর্শিত হয়, তা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে, এর মধ্যে রয়েছে তবে শুধু এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় শিল্প-স্বীকৃত ডিজিটাল অ্যাসেট ডেটা বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্ম যেমন coingecko.com-এ তাদের র্যাঙ্কিং, আমাদের পরিষেবায় সেই অ্যাসেটের পারফরম্যান্স এবং ফিচার্ড লিস্টিং সম্পর্কিত আমাদের নিজস্ব নীতিমালা। আপনি বুঝতে পারছেন এবং স্বীকার করছেন যে আমরা কোনও ফিচার্ড লিস্টিংয়ের মাধ্যমে কোনও ডিজিটাল অ্যাসেট সমর্থন বা প্রচার করি না। আমাদের একমাত্র বিবেচনায়, আমরা যেকোনো ফিচার্ড লিস্টিং বা পরিষেবাগুলো থেকে যেকোনো ডিজিটাল অ্যাসেট যোগ, পরিবর্তন, আপডেট বা সরানোর অধিকার রাখি।
E) আপনি সম্মত হন যে, আপনি শুধুমাত্র বৈধ উদ্দেশ্যে পরিষেবাগুলো ব্যবহার করবেন, এবং আপনি পরিষেবাগুলোকে প্রযোজ্য আইনের প্রতি অমান্য করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবেন না। এছাড়াও, আপনি ঘোষণা, পদ্ধতিগত নির্দেশাবলী, রিস্ক ডিসক্লোজার এবং অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী সহ এই চুক্তি, পরিষেবার শর্তাবলী, সব নিয়মাবলী, শর্তাবলী এবং MEXC কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিত ও আপডেট করা অন্য কোনো নোটিশ বা প্রাসঙ্গিক চুক্তি মেনে চলতে সম্মত হচ্ছেন।
F) আপনি সম্মত হন এবং মেনে নেন যে এই পরিষেবাটি পণ্যের প্রাথমিক সংস্করণ এবং এটি এখনও সম্পূর্ণভাবে অডিট করা হয়নি। আপনার হওয়া যেকোনো ক্ষতির জন্য আমরা দায়ী নয় অথবা আমরা এই ধরণের প্রোটোটাইপ পণ্য বা পরিষেবাগুলির ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত কোনও হারানো ডিজিটাল অ্যাসেটের জন্য আপনাকে ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নই।
A) পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করা এবং ব্যবহারের সময়, আপনাকে বিভিন্ন গ্যাস ফি দিতে হতে পারে। পরিষেবার অধীনে যেকোনো তৃতীয় পক্ষের ব্লকচেইনে জেনারেট হওয়া গ্যাস ফি আপনাকে পরিশোধ করতে হবে।
খ) তৃতীয় পক্ষের প্রোটোকল ফি। আপনার পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করা এবং ব্যবহারের সময় অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের প্রোটোকল ফিও পরিশোধ করতে হতে পারে, যার মধ্যে ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রান্সফার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু শুধুমাত্র এতেই সীমাবদ্ধ নয়। উদ্ভুত হওয়া এই সকল তৃতীয় পক্ষের প্রোটোকল ফি এর জন্য আপনি সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।
C) পরিষেবা ফি। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে MEXC বর্তমানে কোনও ফি ("পরিষেবা ফি") চার্জ করে না, তবে আমরা ভবিষ্যতে আপনাকে পরিষেবা ফি চার্জ করার অধিকার সংরক্ষণ করি। আমরা আপনাকে পরিষেবা প্রদানের জন্য আপনাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিষেবা ফি চার্জ করতে পারি। পরিষেবা ফি পরিষেবাগুলির মাধ্যমে আপনার ট্র্যানজেকশন করা পরিমাণের একটি পার্সেন্টেজ হতে পারে। আপনার পরিষেবা ব্যবহারের জন্য পেমেন্ট হিসেবে আমরা আপনার ট্র্যানজেকশনের পরিমাণ থেকে প্রযোজ্য পরিষেবা ফি কেটে নেব। যেকোনো পরিষেবা ফি এর তালিকা সময়ে সময়ে আমাদের প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত হবে এবং আমরা নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে এই ধরনের ফি তালিকা, যদি থাকে, তাহলে সেটা আপডেট করার অধিকার সংরক্ষণ করি।
A) ট্রেডিং পরিচালনা করতে সক্ষম করা পরিষেবাগুলি অত্যন্ত জটিল এবং অস্থিতিশীল আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট এবং এগুলিতে ট্রেডিং সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত ঝুঁকি এবং ক্ষতির ঝুঁকি সহ বেশ কয়েক ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন করতে পারে এবং আমরা আপনাকে জড়িত ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে নিজেকে সচেতন করতে পরামর্শ প্রদান করছি। পরিষেবাগুলি ব্যবহার করলে, আপনি সম্পৃক্ত ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে নিজেকে সচেতন করেছেন বলে বিবেচনা করা হবে।
আপনি বুঝতে পারছেন এবং সম্মতি প্রদান করছেন যে আপনি যখন আপনার ডিজিটাল অ্যাসেটগুলি রিডিম বা অ্যাক্সেস করছেন, তখন আপনার ডিজিটাল ওয়ালেটে ডিজিটাল অ্যাসেটগুলি পেতে আপনার আসলে যে সময় প্রয়োজন হতে পারে তা পরিবর্তিত হতে পারে এবং আপনার ডিজিটাল ওয়ালেটে প্রাপ্ত এবং প্রদর্শিত ডিজিটাল অ্যাসেটগুলিই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। উপরে উল্লিখিত কারণগুলির ফলে হওয়া কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না।
C) আপনি সম্মত হচ্ছেন যে আপনার নিজের দোষ বা ত্রুটির কারণে হওয়া যে কোনও এবং সব ধরণের ক্ষতির জন্য আপনি দায়বদ্ধ থাকবেন, যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু এতেই সীমাবদ্ধ নয়: ট্র্যানজেকশনের নিয়ম না মানা, আমাদের পরিষেবার মাধ্যমে যথাযথ সময়ে ট্র্যানজেকশন না করা, অ্যাকাউন্টের সুরক্ষা সেটিংস ভুলে যাওয়া বা ফাঁস হয়ে যাওয়া, পাসওয়ার্ড প্রকাশিত হওয়া, অন্য কারো দ্বারা আপনার কম্পিউটারের অ্যাক্সেস নেওয়া বা হ্যাক করা এবং/অথবা ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রান্সফার বা গ্রহণ করার জন্য ভুল অ্যাড্রেস প্রদান করা।
D) MEXC বা এর অনুমোদিত তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা প্রদানকারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন একটি ওয়ালেট লিঙ্ক করার মাধ্যমে পরিষেবাটি ব্যবহার করে, আপনি স্বীকার করছেন এবং সম্মত হচ্ছেন যে এর থেকে উদ্ভূত বা এর সাথে সংযুক্ত যেকোনো লেনদেনের ফলে সৃষ্ট সমস্ত পরিণতি ও দায়ভার আপনাকেই বহন করতে হবে। এ থেকে উদ্ভূত কোনো ক্ষতি, আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি বা অননুমোদিত লেনদেনের জন্য MEXC বা এর অনুমোদিত তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা প্রদানকারীরা কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।
E) আপনি বুঝেছেন এবং সম্মত হয়েছেন যে, আপনি যখন সেবাগুলো ব্যবহার করবেন, তখন আপনি তৃতীয়-পক্ষের ব্লকচেইনগুলোতে অ্যাক্সেস করতে এবং ব্যবহার করতে পারেন। তৃতীয় পক্ষের ব্লকচেইন ব্যবহার বা অ্যাক্সেসের ফলে সৃষ্ট যেকোনো এবং সব ধরণের ক্ষতির জন্য কোনও ভাবেই MEXC দায়ী থাকবে না। কন্ট্রাক্টের দুর্বলতা; হ্যাকিং এর ঘটনা; স্থগিত করা, বন্ধ করা, বা ব্যবসার অবসান; দেউলিয়া হওয়া; অস্বাভাবিক স্থগিতাদেশ; অথবা তৃতীয় পক্ষের ব্লকচেইন কার্যক্রম বন্ধ করা বা অন্যান্য সম্ভাব্য ঝুঁকির ফলে সৃষ্ট কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। এছাড়াও, আপনি উপরে উল্লিখিত ঝুঁকির ফলে আপনার হওয়া যেকোনো এবং সব ধরণের ক্ষতি বহন করতে সম্মত হচ্ছেন। উপরে উল্লিখিত ঝুঁকির ফলে যদি আপনার কোনও ক্ষতি হয়, তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন এবং সম্মত হচ্ছেন যে আপনার ডিজিটাল ওয়ালেটে সংরক্ষিত যেকোনো ডিজিটাল অ্যাসেট স্থায়ীভাবে হারিয়ে যেতে পারে।
F) পরিষেবাটিতে তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট (“তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট”), অ্যাপ্লিকেশন (“তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশন”)-এ অ্যাক্সেস বা ব্যবহারের জন্য লিংক বা ফাংশনালিটি থাকতে পারে, অথবা তৃতীয় পক্ষের কনটেন্ট, ডেটা, তথ্য, পরিষেবা, অ্যাপ্লিকেশন বা উপকরণ (“তৃতীয় পক্ষের উপকরণ”) প্রদর্শন, অন্তর্ভুক্ত বা উপলব্ধ করতেও পারে। পরিষেবাগুলিতে তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইটের কোনও লিংক থাকার অর্থ এই নয় যে MEXC এতে প্রদত্ত কোনও পণ্য, পরিষেবা, তথ্য এবং দাবিত্যাগকে সমর্থন করে এবং MEXC এতে থাকা তথ্যের নির্ভুলতার নিশ্চয়তা দেয় না। যখন আপনি কোনও তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশনের লিংকে ক্লিক করেন, অথবা অ্যাক্সেস করেন এবং ব্যবহার করেন, আমরা আপনাকে সতর্ক নাও করতে পারি যে আপনি আমাদের পরিষেবা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এবং আপনি অন্য ওয়েবসাইট বা গন্তব্যের শর্তাবলী (গোপনীয়তা নীতি / বিজ্ঞপ্তি সহ) এর অধীনস্থ হবেন। এই ধরনের তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট, তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশন এবং তৃতীয় পক্ষের উপকরণগুলি MEXC-এর নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং এগুলি "উন্মুক্ত" অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে যার জন্য কোনো প্রতিকার প্রদান করা সম্ভব নয়। MEXC কোনও তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট, তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশন এবং তৃতীয় পক্ষের উপকরণের জন্য দায়ী থাকবে না বা দায়বদ্ধ নয়। MEXC শুধুমাত্র সুবিধা প্রদানের জন্য এই তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট এবং তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশনগুলির লিংক সরবরাহ করে এবং তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশন, বা তাদের পণ্য বা পরিষেবা বা সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষের উপকরণগুলিকে পর্যালোচনা, অনুমোদন, পর্যবেক্ষণ, সমর্থন, ওয়ারেন্টি বা কোনও প্রতিনিধিত্ব করে না। আপনি নিজস্ব ঝুঁকিতে তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট, তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশন এবং তৃতীয় পক্ষের উপকরণের সব লিংক ব্যবহার করেন। আপনার দ্বারা তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট এবং তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশনের এই ধরনের তৃতীয় পক্ষের পণ্য এবং পরিষেবা ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। MEXC এবং প্রতিটি তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট এবং তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশন স্বাধীন আইনি সত্তা এবং এই চুক্তি পক্ষগুলোর মধ্যে কোনও ধরণের সংস্থা, অংশীদারিত্ব বা সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গঠন করবে না। MEXC এবং প্রতিটি তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট ও তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশন তাদের নিজ নিজ চুক্তি ও চুক্তিগুলোর কার্যকারিতা থেকে উদ্ভূত তাদের নিজ নিজ দাবি, ঋণ এবং বিরোধগুলোর জন্য দায়ী থাকবে।
G) তৃতীয় পক্ষের ব্লকচেইনের ত্রুটি। আপনি বুঝতে পারছেন এবং সম্মত হচ্ছেন যে যদি MEXC বা কোনও তৃতীয় পক্ষের ব্লকচেইন(গুলি) নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলির কারণে সঠিকভাবে কাজ করতে না পারে বা পরিষেবাগুলি ব্যাহত হয়, এবং আপনি পরিষেবাগুলি ব্যবহার করতে অক্ষম হন বা আদেশ দিতে বা সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপ বা ট্র্যানজেকশন সম্পাদন করতে না পারেন, যার মধ্যে কোনও ধরণের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ব্যর্থতা, বিলম্ব, বাধা, সিস্টেমের প্রতিক্রিয়ার অভাব, সিস্টেমের বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া বা অন্য কোনও অস্বাভাবিক এবং/অথবা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত, তাহলে হওয়া যেকোনো ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। এই পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এতেই সীমাবদ্ধ নয়:
- তৃতীয় পক্ষের ব্লকচেইনের(গুলি) তাদের ব্যবসা সাসপেন্ড করা, বন্ধ করা এবং/অথবা স্থগিত করা এবং/অথবা অস্বাভাবিকভাবে পরিষেবা স্থগিত বা বন্ধ করা;
- MEXC বা তৃতীয় পক্ষের ব্লকচেইন কর্তৃক ঘোষিত মেইনটেন্যান্সের কারণে পরিষেবা স্থগিত করা;
- সিস্টেমের ডেটা প্রেরণে ব্যর্থ হওয়া;
- নিয়ন্ত্রণের বাইরের ঘটনা বা ফোর্স ম্যাজিউর ইভেন্টের জন্য তৃতীয় পক্ষের ব্লকচেইন স্থগিত হওয়া;
- হ্যাকিং, কম্পিউটার ভাইরাস, টেকনিক্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট বা ব্যর্থতা, ওয়েবসাইট আপগ্রেড, ব্যাংকিং সমস্যা, আইনি বা সরকারি বিধিনিষেধের কারণে অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে তৃতীয় পক্ষের ব্লকচেইনের পরিষেবা ব্যাহত হওয়া বা বিলম্বিত হওয়া;
- কম্পিউটার সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত, ত্রুটিপূর্ণ বা স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে না পারার কারণে তৃতীয় পক্ষের ব্লকচেইনের পরিষেবা ব্যাহত বা বিলম্বিত হওয়া;
- ইন্ডাস্ট্রির বিদ্যমান টেকনোলোজি দ্বারা অনুমান করা বা সমাধান করা যায় না এমন টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে উদ্ভূত ক্ষতি;
- তৃতীয় পক্ষের দোষ বা বিলম্বের ফলে আপনার বা অন্য তৃতীয় পক্ষের হওয়া ক্ষতি;
- আইন, প্রবিধান এবং/অথবা সরকারি আদেশের পরিবর্তনের ফলে আপনার বা অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের হওয়া ক্ষতি;
- অপ্রত্যাশিত, অনিবার্য, এবং/অথবা অমীমাংসিত বস্তুনিষ্ঠ পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট ফোর্স ম্যাজিউর ইভেন্টের ফলে আপনার বা অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের হওয়া ক্ষতি।
আপনি বুঝতে পারছেন এবং সম্মত হচ্ছেন যে উপরে উল্লিখিত কারণগুলি অস্বাভাবিক ট্র্যানজেকশন, প্রাইসের ওঠানামা, মার্কেটের ওঠানামা, মার্কেটে বাধা এবং অন্যান্য সম্ভাব্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণ হতে পারে। আপনি এটাও বুঝতে পারছেন যে এখানে বর্ণনা করা রিস্ক ডিসক্লোজার সম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ নয় এবং হতে পারে না। প্রকৃত পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে MEXC আপনার আদেশ কার্যকর করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। উপরন্তু, আপনি বুঝতে পারছেন এবং সম্মত হচ্ছেন যে MEXC পূর্বোক্ত পরিস্থিতিগুলির যেকোনো একটি থেকে উদ্ভূত বা সম্পর্কিত কোনো ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে না।
বিশেষ অনুস্মারক: আপনার আমাদের পরিষেবা ব্যবহার করার মাধ্যমে বিবেচনা করা হচ্ছে যে আপনি নিজেই সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করতে, ডিজিটাল অ্যাসেটে বিনিয়োগের মূল্য এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে এবং আপনার সব বিনিয়োগ হারানোর সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকি বহন করতে সম্মত হয়েছেন। আপনি যেকোনো মার্জিন ট্রেডিং পরিচালনা করার আগে আপনার নিজস্ব আর্থিক অবস্থা এবং ঝুঁকি সহনশীলতার ক্ষমতা বিবেচনা করতে সম্মত হয়েছেন এবং আপনি ডিজিটাল অ্যাসেটের বিনিয়োগের ঝুঁকিগুলি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। আপনি বুঝতে পারছেন যে ডিজিটাল অ্যাসেটে মার্জিন ট্রেডিং করার সময় আপনি লাভ করতে পারেন অথবা ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। এই চুক্তির ঝুঁকি অনুস্মারক ডিজিটাল অ্যাসেটের মার্জিন ট্রেডিংয়ের সাথে জড়িত সব ধরণের ঝুঁকি তালিকাভুক্ত করে না। আপনাকে এতদ্বারা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এই ধরনের বিনিয়োগের সাথে উচ্চ মাত্রার ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে এবং আপনাকে বিচক্ষণতার সাথে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
A) আপনি স্বীকার করছেন যে, আমাদের প্ল্যাটফর্মে আমাদের পরিষেবাগুলি ব্যবহার করা সম্পূর্ণভাবে আপনার নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং প্রাসঙ্গিক ঝুঁকি সম্পর্কে আপনার জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আপনার নিজস্ব ইচ্ছায় পরিচালিত, যার উভয়ই আমাদের এবং কোনও তৃতীয় পক্ষের সাথে কোনও ভাবেই সম্পর্কিত নয়।
B) আমাদের দ্বারা গৃহীত আপনার সাথে করা সব লেনদেনে একটি "শুধুমাত্র সম্পাদন", "পরামর্শবিহীন" এবং “যেভাবে আছে সেভাবে” ভিত্তিতে হবে। আপনার বিনিয়োগের জন্য আপনাকে আপনার স্বাধীন বিবেচনার উপর নির্ভর করতে হবে এবং কোনও লেনদেনের সম্পর্কিত কোনও বিনিয়োগের পরামর্শ আপনাকে প্রদান করার জন্য আপনি আমাদের কাছে অনুরোধ করতে পারবেন না। MEXC আপনাকে কোনও বিনিয়োগ সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান করে না এবং প্রদান করতে বাধ্য নয়।
A) পরিষেবার কার্যকারিতার বিষয়ে MEXC কোনও নিশ্চয়তা প্রদান করে না এবং আমাদের পরিষেবাগুলি ব্যবহার করার সময় আপনার নিজস্ব যথাযথ অনুসন্ধান পরিচালনা করার জন্য আপনি দায়বদ্ধ থাকবেন। আপনি স্বীকার করছেন এবং সম্মত হচ্ছেন যে, আপনার পরিষেবাগুলি ব্যবহারের সাথে জড়িত যেকোন ঝুঁকির কারণে সৃষ্ট ক্ষতি বা দায় সম্পূর্ণরূপে আপনার দ্বারা বহন করা হবে এবং MEXC এ বিষয়ে কোনও দায় বহন করবে না। আপনি স্বীকার করছেন যে, DEX ট্রেডিংয়ে নিযুক্ত থাকাকালীন আপনি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন এবং আপনি এই ধরনের সব ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে বহন করতে সম্মত।
B) আপনি স্বীকার করছেন এবং সম্মত হচ্ছেন যে, আপনার যেকোনো বাধ্যবাধকতা পালনে আপনার যেকোন ব্যর্থতার ফলে এবং সেইসাথে আপনার অর্ডার অনুসারে বা এই চুক্তি, ইউজার চুক্তি এবং আমাদের পরিষেবাগুলির ব্যবহার সম্পর্কিত অন্য যেকোন নিয়ম বা চুক্তির অধীনে অনুমোদিত যা আমরা সময়ে সময়ে প্রকাশ করতে পারি, সে অনুসারে MEXC কাজ করার সাথে সম্পর্কিত আমাদের দ্বারা হওয়া যেকোনো ধরনের বা প্রকৃতির যেকোনো দায়, ক্ষতি বা খরচের জন্য আপনি দায়ী থাকবেন।
C) আপনি সম্মত হচ্ছেন এবং স্বীকার করছেন যে, আপনার দ্বারা কোনও লেনদেন সম্পন্ন করতে না পারার কারণে বা আমাদের যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং এড়ানো সম্ভব নয় এমন কোনও ঘটনার কারণে আপনি যদি কোনও ক্ষতি, খরচ বা ব্যয়ের সম্মুখীন হন, তার জন্য আমাদের কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না।
D) আপনি বুঝতে পারছেন এবং সম্মত হচ্ছেন যে MEXC-এর সামগ্রিক দায় আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত MEXC পরিষেবা ফি-এর চেয়ে বেশি হবে না।
এই চুক্তিটি ইংরেজিতে লেখা হয়েছে। যদিও এই চুক্তি অন্যান্য ভাষার অনুবাদে পাওয়া যাবে, এই অনুবাদগুলি আপ টু ডেট বা সম্পূর্ণ নাও হতে পারে। সেই অনুযায়ী, আপনি সম্মত হচ্ছেন যে এই চুক্তির ইংরেজি ভাষার সংস্করণ এবং এর অন্য কোনও অনুবাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে, এই চুক্তির ইংরেজি ভাষার সংস্করণটি প্রাধান্য পাবে।